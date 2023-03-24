بمشاجرة مسلحة.. القبض على متهم بأطلاق عيارات نارية في واسط

2023/03/24 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض علئ متهم بأطلاق عيارات نارية اثر مشاجرة مسلحة في واسط.

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