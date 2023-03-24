أمطار رعدية وسيول في العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة - عاجل

2023/03/24 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر قسم التنبؤ الجوي في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريراً عن حالة طقس الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار التقرير حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، الى :"تأثر البلاد ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد السبت بإندماج منخفضين جويين".

وتوقع، أن "تتأثر البلاد نتيجة تأثير منخفض جوي ناتج من اندماج إمتداد منخفضين جويين أحدهما من البحر المتوسط والآخر من البحر الأحمر، ليكون الطقس يوم غد السبت، في المناطق كافة غائم جزئيا وأحياناً غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية (دهوك، أربيل، كركوك، الموصل، تكريت، الرمادي) مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

وأضاف التقرير "أما فيما يخص الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين، سوف تكون كما مدرجة في التقرير المرفق".

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