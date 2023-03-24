امتداد تعلن موقفها من الاعتصام امام البرلمان ضد

2023/03/24 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت حركة امتداد، اليوم الجمعة، دعمها للحراك الاحتجاجي الرافض لقانون انتخابات "سانت ليغو"، وسط الاستعداد لاجراء اعتصام امام مبنى البرلمان مساء اليوم لقطع الطريق امام تمرير القانون في جلسة يوم غد السبت.

وقالت امتداد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي تصدح به اصوات جماهير الشعب ضد اصرار القوى الحاكمة على اقرار قانون انتخابات بصيغة سانت ليغو سيئة الصيت، واستمراراً لموقفها النيابي الرافض له مع الحركات الناشئة والنواب المستقلين، تعلن حركة امتداد دعمها المطلق لاحتجاجات ابناء الشعب ومظاهراتهم السلمية الرافضة لقانون الانتخابات".

ودعت الحركة "الجهات الأمنية اخذ دورها الكامل بحماية المتظاهرين والمعتصمين بما كفله الدستور".

وتستعد جماهير احتجاجية لاقامة اعتصام امام مبنى البرلمان مساء اليوم الجمعة، لمنع البرلمان من تمرير قانون "سانت ليغو" في جلسة يوم غد السبت، حيث يستعد البرلمان للتصويت على القانون وتمريره بالكامل غدا السبت.

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