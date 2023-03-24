"بانتظار الموازنة".. رئيس الجمهورية: خطط على مستوى عالٍ لمعالجة أزمة المياه

2023/03/24 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجمعة، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة لندا توماس غرينفيلد والوفد المرافق لها، وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة المياه المنعقد في نيويورك.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ناقش اللقاء "أزمة المياه وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي والتنوع البيئي في العراق، إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي والنقص الملموس بمعدلات تدفق المياه من دول المنبع".

وقال رئيس الجمهورية، إن "العراق عانى من تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه بسبب قلة الأمطار والنمو السكاني، وكذلك بسبب بعض السياسات المائية لدول الجوار"، مؤكداً "حاجة العراق إلى معرفة الخطط المائية للدول المتشاطئة للتمكن من وضع الخطط اللازمة والوصول إلى حصص كافية وعادلة مع هذه الدول".

وأكد، أن "هناك خططاً على مستوى عالِ للوصول إلى معالجات حقيقية لموضوع المياه، وأن الحكومة جادة بعملها وبانتظار إقرار الموازنة لإنجاز المشاريع الضرورية بهذا الخصوص"، مشيراً إلى "ضرورة تحسين أساليب إدارة المياه وتطوير آليات الاستجابة لآثار التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في العراق".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "أهمية وضع الحلول الجادة في معالجة التلوث البيئي الناتج بسبب قطاع الطاقة"، لافتاً إلى "وجود مشاريع قادمة تخص موضوع الغاز ومعالجة آثاره السلبية على البيئة".

بدورها، أكدت السفيرة غرينفيلد، "حرص الولايات المتحدة على دعم العراق في مجال معالجة شحة المياه وتجاوز هذه الأزمة، وخاصة من خلال توفير الخبرات لدعم وتحسين موضوع إدارة المياه في العراق وأيضاً عن طريق بعثة يونامي في العراق".

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