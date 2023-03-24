نائب يستبعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد

2023/03/24 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو مجلس النواب ، ثائر مخيف، اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بسبب عدم جهوزية مفوضية الانتخابات.

وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مفوضية الانتخابات تحتاج لتبليغ مبكر لموعد اجراء الانتخابات على اقل تقدير قبل سنة من الموعد المحدد”.

واضاف، أن “مفوضية الانتخابات غير جاهزة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل مجلس النواب او الحكومة”.

واكد مخيف أن “الانتخابات تتطلب تجهيزات مالية ولوجستية وقد لاتتحقق خلال فترة اقل من سنة”.

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