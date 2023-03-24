بايرن ميونخ يقيل مدربه يوليان ناغلسمان.. ويعين توماس توخيل خلفا له

2023/03/24 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي بايرن ميونخ الألماني الاستغناء عن خدمات المدير الفني يوليان ناغلسمان، وتعيين توماس توخيل بدلا عنه، حتى يونيو/ حزيران 2025.

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