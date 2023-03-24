عطارو الفاو: بهاراتنا الأكثر حرارة في العراق.. ولا نخلطها إلا بحضور الزبائن

2023/03/24 | 21:49 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاو (البصرة) 964 مثل باقي مناطق البلاد، تشهد محال بيع البهارات في الفاو إقبالاً أكثر في شهر رمضان، لكن العطارين يقولون إن خلطاتهم هي “الأكثر حرارة” على مستوى العراق، لاتصالهم التاريخي بتقاليد ساحل البحر الواصل الى شواطئ الهند والمعروف باستخدام مبالغ به لأنواع الفلفل المعروفة او النادرة.ابو حسن المياحي لشبكة 964 أفضل البهارات يجب […]

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