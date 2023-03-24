2023/03/24 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعيد ياسين | ناشط في مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kkG1I40tMuE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعيد ياسين | ناشط في مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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