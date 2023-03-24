وسط انتشار أمني .. بدء تجمع المعتصمين أمام البرلمان رفضاً لـ”سانت ليغو”

2023/03/24 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بدأ المعتصمون الرافضون لتعديل قانوني الانتخابات (سانت ليغو) بالتجمع أمام مجلس النواب العراقي في منطقة العلاوي ببغداد.وقال مراسل/ المركز الخبري الوطني/ إن “نحو 100 شخص من متظاهري تشرين بدأوا بالتجمع […]

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بدء تجمع المعتصمين أمام البرلمان رفضاً لـ”سانت ليغو” المركز الخبري الوطني.

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