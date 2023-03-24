2023/03/24 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطتها الخاصة بفصل الصيف والتي بينت أنها ستشمل خمسة جوانب.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شملت خمسة جوانب..



الكهرباء تكشف عن خطة فصل الصيف المركز الخبري الوطني.

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