الكهرباء تفصل خطتها لفصل الصيف: شملت 5 جوانب

2023/03/24 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطتها الخاصة بفصل الصيف والتي بينت أنها ستشمل خمسة جوانب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي للوكالة الرسمية إن” الوزارة مستعدة لتنفيذ خطة فصل الصيف والتي تشمل خمسة جوانب تتضمن أولاً تطبيق معالجات لإكمال صيانات قطاع الإنتاج وثانياً معالجة اختناقات خطوط النقل، بالإضافة إلى تدعيم وتأهيل قطاع التوزيع ورابعاً نصب محطات ثابتة ومتنقلة بمراكز الحمل وأخيراً استحداث مغذيات”.وعن وضع الكهرباء في ذي قار بين العبادي، أنه” تم تشكيل لجنة وخلية أزمة أوعز بها وزير الكهرباء لمتابعة وضع التجهيز في محافظة ذي قار، والوزارة لديها خطة سريعة وآلية نفذ جزء كبير منها تتعلق بتطوير محطات الناصرية وتأهيل محطة الناصرية الحرارية وإضافة وحدات توليدية وإنشاء خطوط نقل وتدعيم كبير لقطاع التوزيع”، مبينا، أن” خطة الوزارة واعدة وسريعة لمحافظة ذي قار”.وعن الغاز المورد أكد موسى، أن” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بضمان وجود خطة وقودية لتشغيل المحطات وتأهيل حقول الغاز”، مبينا، أن” الوزارة في ظل الحاجة الحاكمة للوقود لا تزال بحاجة للغاز المورد”.

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