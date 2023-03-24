الخنجر يدعو الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام

2023/03/24 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الجمعة، ان إقرار قانون العفو العام عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة.

وقال الخنجر في تغريدة على تويتر “رمضان شهر العفو و الرحمة، وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم”.واضاف الخنجر “أدعو مجلس الوزراء والأخوة في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل أن يغادرنا شهر رمضان”.وتابع “هذا عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة”.

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