2023/03/24 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7p3fxCNUCpo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلاف على السلطة يجبر الركابي على العودة للقاهرة بعد 1963 | أوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخلاف على السلطة يجبر الركابي على العودة للقاهرة بعد 1963 | أوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).