طلب برلماني لإيقاف عرض مسلسل

2023/03/24 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب المستقل، مصطفى سند، هيئة الإعلام والاتصالات، بإيقاف عرض المسلسل التلفزيوني الرمضاني (الكواسر)، "لإساءته للمجتمع الجنوبي وسمعة عشائره".

وقال سند في طلبه للهيئة تلقته (بغداد اليوم) :"يُعرض حالياً وخلال الشهر الفضيل مسلسل عراقي أسمه (الكاسر)، وهو يسيء الى مختلف المكونات العراقية خاصة في الجنوب وينتهك حرمة الشهر الفضيل وهذا مخالف لقواعد البث الاعلامي".

من جانبه طالب شيخ عشيرة السواعد، حمود عزيز الشياع، رئاسة الوزراء، وهيئة الاعلام والاتصالات، بإيقاف عرض المسلسل لما تضمنه من إساءة، للعشائر الجنوبية وتشبييها بـ (الإرهاب الداعشي)، وحظره أيضاً في مواقع التواصل والاعتذار الرسمي من قبل الجهة المنفذة لهذا العمل الهدام" وفقاً للبيان.

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