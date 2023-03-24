تحذيرات من مخاطر صحية لوضع رجل على أخرى أثناء الجلوس

2023/03/24 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن الكثيرين يشعرون بالراحة عند الجلوس ووضع إحدى الساقين على الأخرى، إلا أن خبراء يؤكدون أن المضار التي تتضمنها هذه الحركة كبيرة جدا على صحة الإنسان.

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