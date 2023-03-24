2023/03/24 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يغيث عائلتين من الأعظمية والكاظمية في برامج رمضان بغداد – ندى شوكت مع اول ايام الشهر الفضيل اطلقت قناة (الشرقية)، اولى حلقات برنامجها الانساني (على نياتكم ترزقون)، وقد اغاث عائلة ابو فاروق من الاعظمية الذي يعمل في ورشة لتصليح الدراجات ويسكن في شقة ايجار مع عائلته المكونة من ثلاثة اولاد وبنت فضلا على […]

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