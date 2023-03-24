2023/03/24 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يأمر قياديي التيار عدم السفر خلال رمضان لمناقشة قضايا مهمة ممثّلو كركوك يقاطعون جلسة اليوم والمدنيّون يعتصمون أمام البرلمان بغداد – قصي منذر قرر ممثلو كركوك في البرلمان ، مقاطعة جلسة البرلمان اليوم السبت لاكمال التصويت على باقي فقرات قانون الانتخابات.وطالب ناشطون وحركات وتيارات مدنية ،بالاستعداد لتنظيم اعتصام امام مبنى البرلمان تعبيرا عن […]

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