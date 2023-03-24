2023/03/24 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يتلقّى رسالة من أوستن تتضمن تأكيد الشراكة مع الإقليم اربيل – فريد حسن تلقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ،اعرب فيها عن شكره على الاستقبال والترحيب به عند زيارته أربيل مطلع الشهر الجاري.وجاء في رسالة اوستن (كان من دواعي سروري تأكيد متانة وأهمية الشراكة بين أمريكا […]

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