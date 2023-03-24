2023/03/24 | 23:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jMStZs0P8VY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر غاضب لوان نيوز يوجه رسالة خطيرة الى وزير الداخلية عبد الامير الشمري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهر غاضب لوان نيوز يوجه رسالة خطيرة الى وزير الداخلية عبد الامير الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).