بعد أن أثار الجدل.. ما سبب اختيار اسم

2023/03/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

بينما اثار مسلسل "فلوجة" جدلًا واسعًا في الاوساط الشعبية والتربوية في تونس، بعد عرض اولى حلقاته في رمضان، حيث يتناول "الانفلات" في المدارس، الا ان ما جذب الانتباه هو اسم المسلسل، ولماذا تم اختيار هذا الاسم وماعلاقته بقصة المسلسل؟

تقول وسائل اعلام تونسية، ان فلوجة وهو إسم مدينة في العراق تقع في محافظة الأنبار، عرفت إعلاميا بين سنتي 2005 و-2007 نتيجة للمعارك العسكرية الطاحنة التي عرفتها البلاد خاصة وأنه تم تصويرها إعلاميا وصدمت المشاهدين لما فيها من هول القتل والتدمير.

وتضيف وسائل الاعلام، أنه في تونس، أصبحنا نستعمل كلمة 'فلوجة' مجازا، للتعبير عن الخراب والدمار، واصبحنا نوظف كلمة فلوجة حتى لوصف 'عركة في الحومة' أو حتى لوصف حياة احدهم عندما يكون فوضوي وغير مستقر، كما أن نقول 'فلان حياتو فلوجة، لازمو يركز وينظم روحو.'

ويبدو أن من هذا التعريف، اشتقت مخرجة المسلسل هذا الإسم للدلالة على حالة الفوضى والخراب في الوسط المدرسي الذي تصوره.

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