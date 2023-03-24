الإعلام والاتصالات تصدر توجيها يخص مسلسل

2023/03/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والإتصالات، علي المؤيد، مساء الجمعة، إبلاغ قناة (utv) بضرورة إيقاف مسلسل (الكاسر) بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الى الهيئة.

وقال المؤيد في تصريح صحفي مساء اليوم :"الهيئة تقدر عالياً المطالبات العشائرية الحقة لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز وسوف نتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم".

وأضاف "هيئة الإعلام تراقب وترصد كل ما من شأنه أن يمس التماسك والنسيج المجتمعي العراقي وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك".

وأعرب المؤيد عن "تمنياته من وسائل الإعلام الوطنية التعاون في تقديم المحتوى الهادف والمثمر والجامع لأطياف الشعب العراقي ومنع أي حالات من شأنها الإضرار بأجواء شهر رمضان الفضيل".

وكانت قناة (utv) بثت المسلسل الرمضاني (الكاسر)، ما أثار غضباً رسمياً وشعبياً بسبب "إساءته" لعشائر جنوب العراق وتقاليدها وإظهارها كـ"الإرهاب الداعشي"، ومطالبة رئاسة الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف عرض المسلسل.

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