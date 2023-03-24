2023/03/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الاولمبي نظيره الكوري الجنوبي، مساء يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات بطولة الدوحة الدولية في ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر الرياضي.

وجرَى لاعبو منتخبنا الأولمبيّ تدريباتهم، مساء اليوم الخميس، في ملاعب جامعةِ قطر، تأهباً لمواجهةِ نظيرهم الكوري الجنوبي، بعد غدٍ السبت، ضمن منافساتِ بطولةِ الدوحة الدوليّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن بطولة الدوحة الدولية ..منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره الكوري الجنوبي يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن بطولة الدوحة الدولية ..منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره الكوري الجنوبي يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).