2023/03/24 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد، بايقاف مسلسل “الكاسر” بعد المطالبات النيابية و العشائرية.

وقال المؤيد للوكالة الرسمية، “ابلغنا قناة utv بضرورة ايقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية و العشائرية العديدة التي وصلت الهيئة “، لافتا الى ان “الهيئة تقدر عاليا المطالبات العشائرية الحقة لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز و سوف نتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم” .

وأضاف، أن “هيئة الاعلام و الاتصالات تراقب و ترصد كل ما من شأنه أن يمس التماسك و النسيج المجتمعي العراقي و سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك “، داعيا وسائل الاعلام الوطنية الى التعاون و التضامن في تقديم المحتوى الهادف و المثمر و الجامع لكافة اطياف الشعب العراقي و منع أي حالات من شأنها الاضرار باجواء شهر رمضان الفضيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات توجه بايقاف مسلسل “الكاسر”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات توجه بايقاف مسلسل “الكاسر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).