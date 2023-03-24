2023/03/24 | 23:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rb2bgExcqM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد البزاز يستجيب لأم عراقية ناشدته أثناء البث المباشر) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد البزاز يستجيب لأم عراقية ناشدته أثناء البث المباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).