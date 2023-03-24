2023/03/24 | 23:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sXqI3wWM5G0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على نياتكم ترزقون من منطقة الكاظمية في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على نياتكم ترزقون من منطقة الكاظمية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).