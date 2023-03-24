إيران تدين

2023/03/24 | 23:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، عن إدانة بلاده بشدة لـ"قمع المظاهرات السلمية" للشعب الفرنسي، حسب قوله.

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