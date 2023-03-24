فيديو: وصول متظاهرين من عدة محافظات إلى “العلاوي”.. هتافات ضد “سانت ليغو”

2023/03/24 | 23:38 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 وصل متظاهرون من محافظات عدة إلى وسط العاصمة بغداد للتنديد بمحاولات إقرار قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو المعدل.المتظاهرون وصلوا إلى منطقة العلاوي، القريبة من المجمعات الحكومية في العاصمة، ورفعوا شعارات مناهضة لاعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات الذي يعمل البرلمان على تعديله.

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