2023/03/24 | 23:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5eyNR-Rk42Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 4 مليون دولار بحساب ماجد ياسين !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 4 مليون دولار بحساب ماجد ياسين !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).