"من خمسة جوانب".. الكهرباء تفصل خطتها للصيف في العراق

2023/03/24 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن تفاصيل خطتها الخاصة بفصل الصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي في تصريح صحفي، إن :"الوزارة مستعدة لتنفيذ خطة فصل الصيف التي تشمل خمسة جوانب".

وأضاف ان الخطة "تتضمن أولاً تطبيق معالجات لإكمال صيانات قطاع الإنتاج، وثانياً معالجة اختناقات خطوط النقل، بالإضافة إلى تدعيم وتأهيل قطاع التوزيع ورابعاً نصب محطات ثابتة ومتنقلة بمراكز الحمل وأخيراً استحداث مغذيات".

وعن وضع الكهرباء في ذي قار بين العبادي، أنه" تم تشكيل لجنة وخلية أزمة أوعز بها وزير الكهرباء لمتابعة وضع التجهيز في المحافظة، والوزارة لديها خطة سريعة وآلية نفذ جزء كبير منها تتعلق بتطوير محطات الناصرية وتأهيل محطة الناصرية الحرارية وإضافة وحدات توليدية وإنشاء خطوط نقل وتدعيم كبير لقطاع التوزيع"، مبينا، أن" خطة الوزارة واعدة وسريعة لمحافظة ذي قار".

وعن الغاز المورد أكد متحدث الكهرباء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بضمان وجود خطة وقودية لتشغيل المحطات وتأهيل حقول الغاز"، مبينا، أن" الوزارة في ظل الحاجة الحاكمة للوقود لا تزال بحاجة للغاز المورد".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في 3 كانون الثاني الماضي، إن الفساد وسوء الإدارة وراء تعطيل مشروعات الكهرباء في العراق، ولكنّ هناك وعودًا من الوزير المختص أن يكون الصيف المقبل في 2023 مختلفًا.

وأوضح السوداني في مؤتمر صحفي آنذاك، أن :"وزير الكهرباء طالب مجلس الوزراء بصلاحيات إدارية ومالية، بهدف تطوير القطاع".

واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، لدعم قطاع الكهرباء في العراق، منها إقامة عدد من مشروعات الطاقة النظيفة، إذ وافق على إضافة مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط في كربلاء إلى قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021)، وضمن القدرة الإنتاجية.

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