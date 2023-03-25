2023/03/25 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية المتمركزة في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجارات.. "قصف صاروخي" يستهدف قاعدة للغاز في دير الزور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجارات.. "قصف صاروخي" يستهدف قاعدة للغاز في دير الزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).