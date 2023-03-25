القانون: سانت ليغو 1،7 الاقرب للتصويت في مجلس النواب

2023/03/25 | 00:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الجمعة، بان سانت ليغو الاقرب للتصويت في جلسة مجلس النواب يوم غدا.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” جلسة التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات يوم بعد غدا السبت باتت شبه محسومة في دعم خيار سانت ليغو وفق مبدا 1،7″.

واضاف،ان” سانت ليغو الاقل في سلبياته ويضمن عدم ضياع الاصوات سواء للقوائم الكبيرة او الصغيرة ويخلق مساحة اكبر في التنافس بين القوى السياسية”.

واشار الى ان” من حق القوى المعارضة الاعتراض والاحتجاج وفق السياق الدستوري لكن البعد الديمقراطي في التصويت على سانت ليغو سيمضي في نهاية المطاف”.

وكان مجلس النواب حدد جلسة غدا السبت موعد للتصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات”.

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