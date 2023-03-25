2023/03/25 | 00:54 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة (ديالى) 964 كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، الجمعة، عن شمول “الغجر” بالرعاية الاجتماعية، مع استثنائهم من مراجعة الدوائر الرسمية.التفاصيل: قرية “المرحلين” في ديالى تضم العشرات من الأسر الغجرية، وتقع جنوب غربي بعقوبة.يعيش أغلبهم في ظروف صعبة، تحت خط الفقر وفقاً للتصنيفات الرسمية.مدير مفوضية حقوق الانسان صلاح مهدي لشبكة 964: تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تقرر شمول “قرية الغجر” بالرعاية.. والمعاملات ستحسم في منازلهم) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تقرر شمول “قرية الغجر” بالرعاية.. والمعاملات ستحسم في منازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).