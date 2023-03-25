استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بـ 15 صاروخا

2023/03/25 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت مصادر في ريف دير الزور شرقي‎‎ سوريا، بأن قصفا مصدره غرب نهر الفرات استهدف حقل (كونيكو) الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا.

وأكدت المصادر، أن :"حريقا نشب في حقل كونيكو،" مشيرة إلى "ورود أنباء غير مؤكدة عن إصابة جنود ومتعاقدين أمريكيين".

وأضافت، أن هناك قصفا متبادلا بين قوات مدعومة من إيران والقوات الأمريكية.

وذكرت المصادر أن حقل كونيكو للغاز يضم قاعدة أمريكية وحقل العمر النفطي، وهما من أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

والخميس استهدف هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدّى الى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخَر".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الجمعة، :"واثقون من أن المسيرة التي هاجمت قواتنا هي إيرانية".

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