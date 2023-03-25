بايدن يحيي الصين بدلا من كندا ويثير ضحك البرلمانيين الكنديين (فيديو)

2023/03/25 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بين كندا والصين خلال خطابه أمام أعضاء البرلمان الكندي، مما أثار ضحكهم وسخريتهم.وقال بايدن: “اليوم أحيي الصين على… أنا آسف، أنا أحيي كندا.أنتم تعرفون أنني أفكر… بالصين.لكن دعونا لا نتحدث عن ذلك الآن”.ووصل بايدن في زيارة رسمية إلى كندا، التقى خلالها برئيس الوزراء، جاستن […]

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