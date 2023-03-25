مصادر لـCNN: مليشيات تابعة لإيران تستهدف للمرة الثانية قوات أمريكية في سوريا

2023/03/25 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن مليشيات مرتبطة بإيران أطلقت، مساء الجمعة، عدة صواريخ استهدفت قوات أمريكية بالقرب من حقول النفط والغاز المعروفة باسم حقل كونيكو في محيط دير الزور بسوريا.

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