شركة ريلمي تطلق حملة “Capture Ramadan Moonment” في 12 سوقًا عالمية، لالتقاط لحظات الهلال في شهر رمضان المبارك

2023/03/25 | 01:08 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ العراق، 24 مارس 2023 – أعلنت شركة Realme، العلامة التجارية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية والأسرع نموًا في العالم، أنها ستطلق حملة خاصة بعنوان – Capture Ramadan Moonment في 12 سوقًا عالميًا لتشجيع الناس على الاستمتاع ومشاركة اللحظات السعيدة لهلال شهر رمضان المبارك.واختارت الشركة أن تحمس جمهورها هذه المرة بمنتجها المميز القادم- […]

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