بالفيديو.. معتصمة من أمام الخضراء: “تجمعنا هنا رفضا لسرقة الصوت العراقي”

2023/03/25 | 01:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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معتصمة من أمام الخضراء: “تجمعنا هنا رفضا لسرقة الصوت العراقي” المركز الخبري الوطني.

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