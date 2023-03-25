صحيفة فرنسية تؤكد

2023/03/25 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة فرنسية الضوء على موجة الاعتقالات في تونس التي تطال المعارضين للرئيس قيس سعيد، وقالت إن السلطات باتت تجرم الاتصالات مع الدبلوماسيين الغربيين.

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