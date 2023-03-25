2023/03/25 | 02:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B3hM__O-O_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون الرافضون لسانت ليغو يهتفون ضـ ، ـد قادة الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون الرافضون لسانت ليغو يهتفون ضـ ، ـد قادة الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).