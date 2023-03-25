2023/03/25 | 02:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 قال رجال دين على صلة بالوقف السني، إن إقامة الفعاليات الرمضانية تسير على ما يرام هذا العام، وقد شهدت العاصمة تسهيلات مفيدة، بعد فتح عدة شوارع في مناطق بغدادية، وهو ما ساعد الناس على الحركة.وتقيم جوامع عدة في جانبي الكرخ والرصافة، فعاليات رمضانية معتادة، على رأسها صلاة التراويح، التي يُتوقع أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامع أم الطبول يتوقع تزايد حضور صلاة التراويح مع تقدّم أيام الشهر) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامع أم الطبول يتوقع تزايد حضور صلاة التراويح مع تقدّم أيام الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).