2023/03/25 | 02:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل ما يزيد عن ثلاثين عاماً وقعت في يدي مجلة مصرية، لعلها الهلال، وكانت قد شدتني فيها مناظرة بين اثنين احدهما يتبنى الإنسان كأساس في الحكم والتعامل مع الحياة، وبين آخر يجد في المبادىء ما يجب أن يكون مقدساً وتستحل بموجبها حتى حياة الإنسان. كانت المناظرة قد صيغت في براعة تحبس أنفاس القارىء، فتراه تارة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجوه من وحشية الشمولية-د. نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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