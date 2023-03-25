وجوه‭ ‬من‭ ‬وحشية‭ ‬الشمولية-د. نزار محمود

2023/03/25 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬يدي‭ ‬مجلة‭ ‬مصرية،‭ ‬لعلها‭ ‬الهلال،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬شدتني‭ ‬فيها‭ ‬مناظرة‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬احدهما‭ ‬يتبنى‭ ‬الإنسان‭ ‬كأساس‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحياة،‭ ‬وبين‭ ‬آخر‭ ‬يجد‭ ‬في‭ ‬المبادىء‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقدساً‭ ‬وتستحل‭ ‬بموجبها‭ ‬حتى‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭.‬ كانت‭ ‬المناظرة‭ ‬قد‭ ‬صيغت‭ ‬في‭ ‬براعة‭ ‬تحبس‭ ‬أنفاس‭ ‬القارىء،‭ ‬فتراه‭ ‬تارة‭ […]

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