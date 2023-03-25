عائلتان من الأعظمية والكاظمية تنالان تكريم البزاز في رحاب رمضان

2023/03/25 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت مع‭ ‬اول‭ ‬ايام‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬اطلقت‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬اولى‭ ‬حلقات‭ ‬برنامجها‭ ‬الانساني‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬اغاث‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬فاروق‭ ‬من‭ ‬الاعظمية‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬لتصليح‭ ‬الدراجات‭ ‬ويسكن‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬ايجار‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اولاد‭ ‬وابنة‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭.‬وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ […]

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