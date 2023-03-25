2023/03/25 | 02:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لا توجد أسباب تدل على الترف في زيادة نسبة المهاجرين من البلدان العربية الى أوربا، فرحلة الهجرة من اشد أنواع المغامرات النفسية والجسدية والقانونية خطورة، وغالباً ما تنتهي نهايات كارثية في أعماق البحار.
الدول الساحلية في القارة الشقراء باتت نقاط التماس الأولى مع المهاجرين الذين لا يزالون يتدفقون من شمال افريقيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة الفقير..والغني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدول الساحلية في القارة الشقراء باتت نقاط التماس الأولى مع المهاجرين الذين لا يزالون يتدفقون من شمال افريقيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة الفقير..والغني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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