هجرة‭ ‬الفقير‭..‬والغني

2023/03/25 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لا‭ ‬توجد‭ ‬أسباب‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬الترف‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬أوربا،‭ ‬فرحلة‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬اشد‭ ‬أنواع‭ ‬المغامرات‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية‭ ‬والقانونية‭ ‬خطورة،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تنتهي‭ ‬نهايات‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬البحار‭.‬الدول‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الشقراء‭ ‬باتت‭ ‬نقاط‭ ‬التماس‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يتدفقون‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬افريقيا‭ […]

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