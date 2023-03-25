فرنسا تكتسح هولندا برباعية في تصفيات أمم أوروبا

2023/03/25 | 02:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلاعب منتخب فرنسا بضيفه الهولندي، وهزمه برباعية نظيفة اليوم الجمعة، على ملعب (دو فرانس).وتواجه المنتخبان في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.وسجل أهداف المباراة أنطوان جريزمان ودايوت أوباميكانو وكيليان مبابي (ثنائية) في الدقائق 2 و8 و21 و87.بهذه الرباعية، يعتلي منتخب الديوك صدارة المجموعة الثانية متفوقا بفارق […]

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