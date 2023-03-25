"ثلاث هجمات على قواعد بسوريا".. ومسؤول يؤكد "إصابة" جندي أميركي

2023/03/25 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز، الجمعة، إصابة جندي أميركي في هجمات بسوريا.

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