جنون الأسعار بالمغرب في مقابل تعدد الوسطاء ووفرة في المواد الاستهلاكية

2023/03/25 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون وَدَّ بعض من المغاربة من دوي الدخل المحدود، لو بقيت حالة الطوارئ الصحية وجائحة كورونا مثل ماعاشوه مع بداية انتشار الوباء في مثل هذا اليوم من شهر آذار (مارس) 2020 حيث عمّ الرخاء بزعمهم وتوفرت جميع المواد الاستهلاكية الأساسية التي كانت تعرض بأثمنة مناسبة، وفي متناول الجميع ، بينما اليوم […]

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