2023/03/25 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمام البرلمان الكندي وزلة اللسان التي حيا فيها الصين عوضا عن كندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلة لسان لبايدن.. تحية الصين أمام برلمان كندا تثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلة لسان لبايدن.. تحية الصين أمام برلمان كندا تثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).