المغرب.. تنديد بإفراج القضاء الفرنسي عن رجل أعمال متهم باعتداءات جنسية

2023/03/25 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجت فعاليات حقوقية مغربية، الجمعة، أمام السفارة الفرنسية بالرباط، تنديدا بحصول رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، على إفراج مؤقت، حيث يلاحق في قضايا تحرش واعتداءات جنسية ضد شابات مغربيات وفرنسيات.

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