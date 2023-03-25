تزايد خسائر القوات الروسية في باخموت.. وأوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد وتكشف تكتيكها بالخطوط الأمامية

2023/03/25 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن آلة الحرب الروسية تخسر الزخم في باخموت، حيث يعبر القادة الأوكرانيين الآن عن تفاؤلهم.فبعد حفاظهم على مواقعهم لأشهر ضد المدافعين الأوكرانيين في المدينة الواقعة على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، حققت القوات والمرتزقة الروس مكاسب متواضعة وعانت خسائر فادحة.

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