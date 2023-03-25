2023/03/25 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، ان تركيا أبلغت الحكومة العراقية، بعدم سماحها للشحنات التي تحمل النفط الخام من اقليم كردستان بمغادرة ميناء جيهان.

وقالت المصادر، أن سلطات تركيا أبلغت بغداد "بأنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 13 آذار الجاري، التوصل إلى اتفاق "شامل" للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي إن "التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة"، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.

وأضاف أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية"مبيناً، أن "التفاهمات بين بغداد وأربيل "تؤكد مضي" الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: تركيا تمنع صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان دون موافقة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: تركيا تمنع صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان دون موافقة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).